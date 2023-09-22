الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زعم تسفيرهم لأداء العمرة.. ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير وتسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل - مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر لأداء مناسك العمرة وإيهامهم بقدرته على توفير تأشيرات عمرة وحجز تذاكر طيران وإقامة لهم بأسعار مميـــزة "على خلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين احتواؤه على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي، كما أمكن الاستدلال على أحد ضحايا المتهم (مقيم بمحافظة الشرقية) وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه بزعم تسفيره وزوجته لأداء مناسك العمرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

عاطل النصب والاحتيال مناسك العمرة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم النصب والاحتيال

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