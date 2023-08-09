الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى القاهرة

جريدة الدستور

نجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام أحد الأشخاص "سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تزوير"- مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذًا من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته "جهاز لاب توب- جهاز كمبيوتر بمشتملاته- ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها في مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة وزارة الداخلية منطقة السلام بالقاهرة

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