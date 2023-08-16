حبس شخصين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس شخصين بالجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت.

كانت قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس شخصين بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، وقامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على "7 كارنيهات يشتبه فى كونها مزورة- الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة" وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى واتخاذ الإجراءات القانونية.