الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية السعودية تدين الهجوم ضد القوات البحرينية المشاركة في عاصفة الحزم

وزير الخارجية السعودية
وزير الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، وقوف المملكة وتضامنها التام مع مملكة البحرين.

وجددت الخارجية السعودية موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

مصر تدين الهجوم الإرهابي ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به جماعة الحوثي ضد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، والتي تتواجد ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وهو ما أسفر عن استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى أثناء تأديتهم لمهام الواجب الوطني.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وشعباً، ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية الشقيقة.

كما أدان التحالف العربي في اليمن الهجوم الذي تعرضت له قوة بحرينية مشاركة بعمليات التحالف والمرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية، من بعض العناصر التابعة للحوثيين، وأسفر عن سقوط ضابط وضابط صف وإصابة آخرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعتبر الهجوم "عملًا عدائيًا في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية.

الخارجية السعودية مملكة البحرين السعودية الحوثي الامم المتحدة

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