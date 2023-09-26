الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التحالف يدين هجوما حوثيا أودى بحياة اثنين من قوات البحرين

العميد الركن تركي
العميد الركن تركي المالك

أدان التحالف العربي في اليمن، الهجوم الذي تعرضت له قوة بحرينية مشاركة بعمليات التحالف والمرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية، من بعض العناصر التابعة للحوثيين، وأسفر عن سقوط ضابط وضابط صف وإصابة آخرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالك، في بيان، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعتبر الهجوم "عملاً عدائياً في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل".

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف "رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، حسب ما جاء في البيان.

وكانت قوة دفاع البحرين نعت في وقت سابق الإثنين، ضابطاً وفرداً من عناصرها سقطا داخل الأراضي السعودية قرب الحدود مع اليمن خلال مشاركتهما ضمن قوات التحالف العربي.

وأضافت، في بيان، أن عدداً من رجالها أصيبوا أيضاً نتيجة هجوم حوثي بطائرات مسيرة على مواقع القوة البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على الأراضي السعودية "رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".
بدوره، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عبر حسابه على منصة x "تويتر سابقاً" إنه أجرى اتصالاً هاتفيّاً بنظيره البحريني عبد اللطيف الزياني "عبّر فيه عن الإدانة الشديدة للهجوم الحوثي وقدم التعازي في الضحايا".

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان،  أن الهجوم "يمثل استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعاً"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم لوقف هذه العمليات، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان عن تعازيه للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني.

التحالف العربي اليمن قوات التحالف مراكز الشرطة طائرات مسيرة

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