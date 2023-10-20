ولى العهد السعودى: نرفض استهداف المدنيين فى غزة بأى شكل وتحت أى ذريعة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.

وقال بن سلمان خلال افتتاح قمة "الرياض"، بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "أسيان": "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، ونؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت"، مشددًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

افتتاح قمة الرياض اليوم

وطالب بضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967، مشيرًا إلى أن قمة الرياض تهدف لتنمية الشراكة والتعاون بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار بين دول المجلس والرابطة، معربًا عن تطلعه لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقي رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في الرياض.

وأكد المشاركون في المؤتمر العربي السادس والعشرين للمسئولين عن مكافحة الإرهاب، أهمية مشاركة الدول الأعضاء في كل اللقاءات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب، مشددين على ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية.

مجلس وزراء الداخلية العرب

ودعا المشاركون- في المؤتمر الذي عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس- الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحد من القضايا المطروحة، بالتنسيق مع ممثلي الأمانة العامة للمجلس، وكذلك الاستمرار في مشاركة التجارب المميزة والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب مع الدول الأعضاء.

وسترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة للمجلس، لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.