السعودية وإيران تبحثان "التصعيد العسكري في غزة"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.



وبحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها، حيث أكد فيصل بن فرحان خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشددًا على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني.



وأكد وزير الخارجية موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

