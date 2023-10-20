الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة" يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

شارك حزب الإصلاح والنهضة بجميع قياداته وأعضائه وكوادره ومؤيديه في محافظات مصر يتقدمهم هشام عبدالعزيز رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة وأمانات المحافظات المختلفة ضمن وقفات "تفويض الرئيس ودعم فلسطين".

وتضمنت الوقفات والمسيرات عدة كلمات لقيادات حزب الإصلاح والنهضة في المحافظات المختلفة، تناولت في مجملها إدانة جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل تلك الضغوط التي تمارس على مصر لدفعها لتبني تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهل غزة إلى سيناء.

وأعلن المشاركون في تلك الوقفات من أعضاء وكوادر وقيادات حزب الإصلاح والنهضة، عن رفضهم التام لأي محاولات لتصفية القضية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا مع الدولة المصرية ضد أي تهديد للأمن القومي أو المساس بوحدة وسلامة أراضي الدولة المصرية.

حزب الإصلاح والنهضة تفويض الرئيس دعم فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي جرائم الحرب

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