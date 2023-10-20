المصريون يهتفون فى ميادين مصر لدعم الرئيس فى القضية الفلسطينية

شارك اليوم عدد من قيادات وكوادر الأحزاب السياسية في الفعاليات الشعبية الحاشدة التي تم تنظيمها في مختلف الميادين، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفض تهجير أهالي غزة أو المساس بالأمن القومي المصري.

وفي استجابة سريعة للدعوة التي أطلقها مجلس أمناء الحوار الوطني إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسمًا لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، احتشد الآلاف من المواطنين، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على القصف المتواصل لقطاع غزة وقتل الأبرياء، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وهتف المحتجون “بالروح والدم نفديك يا فلسطين.. ويا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين”.

كما رفع المحتجون الأعلام المصرية والفلسطينية وكذلك صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين تفويضه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

تفويض الرئيس السيسى فى رفض التهجير للشعب الفلسطينى

وأعلنت كتلة الحوار، برئاسة باسل عادل، تفويض الرئيس السيسي في رفض التهجير للشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

وقالت في بيان لها: بعد تداعيات أزمة فلسطين الأخيرة والاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطيني الأعزل ودك منازلهم فوق رءوسهم، ومجزرة المستشفى الأهلي المعمداني وقتل أكثر من خمسمائة مدني آمن لاذ بها للعلاج أو الأمن، وبعد النداءات المتكررة في الإعلام الإسرائيلي لمواطني غزة في النزوح جنوبًا تجاه مصر، والإصرار على هذا الاتجاه الذي يرمي إلى تصفية القضية وإخراج شعب بالكامل من أرضه وتهجيره قسريًا، ودفع أهل غزة للنزوح إلى مصر ثم دفع أهل الضفة للنزوح إلى الأردن ثم إنهاء أقدم قضية احتلال، فإن كتلة الحوار تفوض الرئيس السيسي لرفض تهجير أهل غزة إلى سيناء كما تفوضه في حماية حق الشعب الفلسطيني في أرضه و الذي نصر عليه ولن نتنازل عنه.



حزب "المصريين": نزول الجماهير اليوم فى ميادين المحافظات يعكس الدعم الشعبى اللامحدود لقرارات الرئيس السيسى

وثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، نزول الملايين في جميع ميادين مصر تلبية لدعوة الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي، مشيدًا بالموقف التاريخي للرئيس السيسي من القضية الفلسطينية.

وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن جموع الشعب المصري يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي في رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الشعب المصري يؤيد ويدعم بشكل لا محدود الرئيس السيسي بشأن الشعب الفلسطيني وعدم السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدا أن تصريحات الرئيس تعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة.

مظاهرة للحركة المدنية أمام مسجد مصطفى محمود

وأكد حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، دعمه للموقف الرسمي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فتح المعابر ورفض تهجير الفلسطينين لسيناء، مشيدًا أيضا بموقف الشعب المصري، مؤكدا أنها داعم دائمًا للقضية الفلسطينية.

وقال في تصريحات على هامش مشاركته فى المظاهرة التي عقدت أمام مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة مباشرة؛ من أجل دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة: مطالبنا واحدة وهى وقف هذا العدوان الإسرائيلي فورا، فتح المعابر فورا، ونريد موقف عربي تضامني".

وندد بموقف الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه أقرب إلى التواطؤ خاصة في العدوان على مستشفى المعمداني في غزة.

المجلس الأعلى لنقابة المهندسين يعقد جلسة طارئة غدًا لبحث سبل دعم الشعب الفلسطينى

انطلاقًا من دعم نقابة المهندسين المصرية للشعب الفلسطيني، يعقد المجلس الأعلى للنقابة غدًا السبت جلسة طارئة في تمام الساعة الثالثة مساءً، وذلك للتأكيد على تأييد وتضامن النقابة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، وتضامنًا مع صموده في مواجهة قوات الاحتلال، وبحث سبل دعم الشعب الفلسطينية، وكذلك التأكيد على رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ودعم قرارات القيادة السياسية في هذا الشأن.

بدوره، أكد المهندس الاستشاري محمد حمودة- الأمين العام المساعد للنقابة، أن جموع المهندسين المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أشقاؤنا الفلسطينيون، ورفض تهجيرهم من أراضيهم للقضاء على القضية الفلسطينية.

كما شدد "حمودة" على موقف المهندسين المصريين الراسخ والذي ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يتفق مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية.