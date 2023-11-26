قطار محاكمات اليوم.. أبرزها محاكمة 57 متهمًا في اللجان النوعية للإخوان

تشهد محاكم مصر العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام أبرزها

محاكمة 57 متهمًا في "اللجان النوعية للإخوان"

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، محاكمة 57 متهمًا، بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ «اللجان النوعية للجماعة» .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان.

اليوم.. استكمال محاكمة متهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد استكمال، محاكمة بائع بتهمة قتل شاب بسبب خلافات قديمة بينهما.

كشف أمر الإحالة عن تفاصيل القضية، أن أحد المستشفيات استقبل شابا مصابا بجرح نافذ، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتبيِّن من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وأفادت التحقيقات وتحريات المباحث أنه بائعًا "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين".

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اليوم.. استكمال محاكمة عصابة سرقة كابلات شركة فى الأميرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات، حيث كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة.