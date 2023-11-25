السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين بسرقة مهندس بالإكراه بمدينة 15 مايو

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 5 متهمين باستدراج مهندس حاسبات إلى منطقة نائية وخطفه بمدينة 15 مايو، مدعين أنهم من مأموري الضبط القضائي والقيام بسرقته بالإكراه، بالسجن المشدد 5 سنوات، وعاقبت المتهمة السادسة شريكتهم بالحبس مع الشغل سنتين لإخفائها المسروقات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 85 لسنة 2023 جنايات قسم 15 مايو، المقيدة برقم 1311 لسنة 2023 كلي حلوان عن قيام المتهمين، بخطف المجني عليه بالتحايل، بأن استدرجوه لمحل الواقعة بحيلة أنطلت عليه، قاصدين من ذلك إقصاءه بمنأى عن أعين ذويه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.

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