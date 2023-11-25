السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنتين لمتهم بهتك عرض طفلة في القطامية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي بمعاقبة متهم بالحبس سنتين بتهمة هتك عرض طفلة لم تتجاوز الثمانية عشرة عاما في القطامية 

صدر الحكم المستشار ياسر الاحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة متهمًا بهتك عرض طفلة في القطامية إلى محكمة الجنايات. 

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "ع. ص" وكشفت التحقيقات قيام المتهم بهتك عرض الطفلة المجني عليها "ب.م " والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن قام بالامساك بها وشل حركتها وكتم فاها واستطالت يده مواطن عفتها.

الشهود

الشاهدة الأولي المجني عليها "ب. م"

شهدت بانها ذهبت لشراء بعض احتياجات الأسرة اذ اكتشفت نسيانها النقود اللازمة لذلك وهاتفتها والدتها شاهدة الاثبات الثانية فقد سلكت طريق العودة الي المنزل  لاحضارها وما ان صعدت امام الشقة سكنها بالقطامية وقامت بدق جرس الباب حتي فوجئت بمباغت المتهم باتيانه من خلفها وامساك صدرها بيد وكتم انفاسها باليد الاخري وتهديدها بالقتل ان استغاثت فحاولت مقاومته قدر استطاعتها اثناء قيامه بسحبها أرضا مما نجم عن اصابتها الثابتة بالنيابة العامة فخدش أسفل الأنف وأن استغرقت الواقعة حوالي دقيقة منذ دقها الجرس الي أن قامت أمها بفتح الباب وشاهدتها اياها علي هذه الحالة والتي ظلت تصرخ مستغيثة بالاهالي الذين قاموا بالامساك بالمتهم والذي عزت قصده من ذلك الي التحرش الجنسي بها.

شهدت بنفس مضمون ما شهدت به الشاهدة الأولي

الشاهد الثالث معاون مباحث قسم شرطة القطامية 

وشهد بأن تحرياته السرية دلت علي صحة مقارفة المتهم الماثل للواقعة علي نحو ما شهد به سالفوا الذكر وأن قصده من امساك صدر المجني عليها هو ارضاء شهوته الجنسية

محكمة جنايات القاهرة المستشار ياسر الاحمداوي هتك عرض القطامية هتك عرض الطفلة

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