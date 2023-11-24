الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأحكام فى أسبوع| تأييد السجن المؤبد لمعيد قتل زوجته أمام أبنائه

الاحكام
الاحكام

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

 

النقض تؤيد المؤبد لمعيد بطب الأسنان لقتل زوجته أمام أبنائه

أيّدت محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بالسجن المؤبد لمعيد في كلية طب الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة فى اتهامه بقتل زوجته "طبيبة أسنان" طعنَا بمنزلهم بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة بالدقهلية فى يوليو من عام 2021 بعد أن تخلص منها أثناء صلاتها بسبب خلافات متكررة كانت بينهما.


المؤبد للمتهمين بقتل سيدة لسرقة مشغولاتها الذهبية في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني رشدي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل وربه بالسجن المؤبد، عما أسند إليهما، ومعاقبة مقاول بالحبس مع الشغل لمدة عامين عما أسند إليه، ومصادرة الإداة المضبوطة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامهم بقتل سيدة بعد استئجار وحدة سكنية لسرقة مشغولاتها الذهبية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود حمدى الليثى، والمستشار أحمد يوسف محمد، والمستشار أحمد محمود السيد.


المؤبد لشخص و15 سنة لآخرين خطفوا سائقًا لسرقته فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية،  بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد للأول و15 سنة للثاني والثالث كونهما أطفالا؛ لاتهامهم بخطف سائق توك توك وسرقته.

 

السجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل 2 في كفر شكر بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية محمد محمد صيرة وشريف محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود بالسجن المؤبد لعاطل والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين لاتهامهم بتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع 2 منهم وإصابة آخرين بأعيرة نارية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

 

المشدد 15 سنة لشقيقين لاتجارهما فى المخدرات بطور سيناء

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، شقيقين بمدينة طور سيناء بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 15 سنة.

 

المشدد لعصابة تهريب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة سياحة حضوريًا بالسجن المشدد 3 سنوات وبتغريمه 200 ألف جنيه ومعاقبة شريك بشركة لإدارة المنشأت السياحية ومرشد سياحي غيابيًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتاهمهم بتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

 

محكمة النقض السجن المؤبد معيد في كلية طب الفم والأسنان خطف سائق جنايات القاهرة رئيس مجلس إدارة شركة سياحة

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