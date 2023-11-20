المشدد 15 سنة لشقيقين لاتجارهما فى المخدرات بطور سيناء

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء الإثنين، شقيقين بمدينة طور سيناء بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 15 سنة.

ووردت معلومات إلى رئيس مباحث طور سيناء تفيد بقيام شقيقين بحي مبارك بمزاولة نشاطهم في الاتجار فى المواد المخدرة بجميع مستوياتها، ويأخذون من المقاهي والميادين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب التأكد من صحة المعلومات، تم إصدار إذن النيابة ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين، خلال أحد الأكمنة التي أعدت لهما وبحوزهما 126 لفافة ورقيه بداخلها مسحوق يشبه فى كونه مخدر الهيروين وقطعتين كبيرتين من جوهر الحشيش وكمية من حبوب الترامادول المخدرة ومبلغ مالي وإثنين تليفون محمول.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ المالي من حصيله البيع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.