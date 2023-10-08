الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بجنوب سيناء

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم الأحد، تاجر مخدرات يدعى "ياسر م. ط" 35 سنة، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض،  وعماد الدين حمدى عبدالعزيز، وأيمن صلاح غباشى، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات إلى المقدم مهند السنطاوى، رئيس مباحث رأس سدر، من مصادره السرية تفيد قيام عاطل بإعادة مزاولة نشاطه الاجرامى فى المواد المخدرة، والنباتات المخدرة، وترويجها على عملائه بالأحياء الشعبية والقرى السياحية والطرق السريعة، ويتخذ من منطقة أبو رزق مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبالكشف عن صحيفة سوابقة تبين أنه مسجل اتجار فى المواد المخدرة، وسرقات بشمال سيناء.

وبعرض المعلومات على اللواء عصام غانم مدير المباحث الجنائية، شدد على سرعة ضبط المتهم قبل ترويجية المواد المخدرة، وتم صدور اذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش مسكنه وما يحوزه من مواد مخدرة.

تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم وتمكن النقيب أحمد رأفت معاون المباحث والقوة المرافقة له من ضبط المتهم أثناء انتظاره لأحد عملائه، وفى يده كيس بلاستيك أسود اللون، وبفحصه تبين بداخله 8 طرب حشيش، وتليفون محمول ومبلغ 2110 جنيهات.

وبسؤاله عما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة  بقصد الاتجار، وأنه كان يناظر أحد عملائه لتسلمه المواد المحدرة، والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والمحمولة لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضر برقم 1072 جنايات رأس سدر، وبعرض المتهم على النيابة والمضبوطات، قرر مدير نيابة رأس سدر، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد فى الموعد القانونى.

وتم عرض القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء تم إحالتها إلى محكمة الجنايات، قيدت القضية برقم 679 لسنة 2023 كلى جنوب سيناء.

وتحدد لها جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبعد سماع هيئة المحكمة مرافعة محامى المتهم، أصدرت حكمها المتقدم بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه والمصروفات.

جنوب سيناء تاجر مخدرات الاتجار في المواد المخدرة مدينة رأس سدر المستشار محمد حسن أحداث الواقعة

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