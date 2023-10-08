الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 7 سنوات لعاطلين للاتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رءوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 35459 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أن التحريات دلت على قيام كل من "ا.ع.إ" عاطل و"أ.ع.ع"، عاطل لحيازتهما مخدر الحشيش، ورغبتهما في بيعه، وعليه قام أحد ضباط المكافحة بتمثيل دور العميل عليهما وانتقل إلى مكان تواجدهم فأبصر مخدر الحشيش وبحوزتهما، وعلى الفور تمكنت القوة الأمنية المرافقة له من ضبط المتهمين، حال حيازتهما عدد 18 قطعة حشيش، وبتفتيشهما حال تحفظ المتهم الثاني عليهما، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية وهواتف محمولة وعثر بحوزة المتهم الثاني على سلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل عملية الاتصال بعملائهما من راغبي الشراء والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما، وأقر بحيازة السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن أنفسهما وعن تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياب العامة  التحقيقات، التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين في جلستها المنعقدة.

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