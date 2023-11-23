المؤبد للمتهمين بقتل سيدة لسرقة مشغولاتها الذهبية في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني رشدي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل وربه بالسجن المؤبد، عما أسند إليهما، ومعاقبة مقاول بالحبس مع الشغل لمدة عامين عما أسند إليه، ومصادرة الإداة المضبوطة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامهم بقتل سيدة بعد استئجار وحدة سكنية لسرقة مشغولاتها الذهبية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود حمدى الليثى، والمستشار أحمد يوسف محمد، والمستشار أحمد محمود السيد.

تفاصيل القضية

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 15501 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقتل المجنى عليها، داخل محل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمان الأول والثانية كل من " إ.خ.ا" عامل والمتهمة " س.ش.م" ربة منزل، باستئجار وحدة سكنية بالطابق الأرضى ملك المجنى عليها " ل.ع.ع" فى العقد السادس من عمرها، وعقدا النية على قتلها لسرقة المصوغات والمنقولات الخاصة بها، وحال تواجدهما رفقة المجنى عليها داخل شقتها، قام المتهم الأول بدفعها أرضا والانقضاض عليها وخنقها مستخدما فى ذلك سلك، ووضع وشاح راس على عنقها حتى ازهق روحها، وقامت المتهمة الثانية بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالى وهاتف محمول، وفروا هاربين.

وقام المتهم الثالث " م.م.ع" مقاول، باخفاء متحصل المسروقات من الجناية التى ارتكبها المتهمين الأول والثانية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم القاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.