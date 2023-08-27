إحالة متهمين إلى المفتى لقتل سيدة مسنة وسرقة أموالها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق كل من " ك.س.ح" و " ك.م.ع" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، مع استمرار حبس كل من " ن.ع.ع" و"ن.ا.ع" ، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بالاشتراك وقتل جدة المتهمة الثالثة لسرقة أموالها، صدر القرار بعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم.

بداية الواقعة ورود بلاغ لضباط قسم كرموز

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز، بالعثور علي جثة المجني عليها " إ.ع.ع"، وبها إصابات بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.

تحريات المباحث تكشف المتهمين

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز ، إلي قيام كل من " ك.س.ح" عاطل و "ك.م.ع" عاطل و " ن.ع.ع" ربة منزل و "ن.أ.ع" ربة منزل ، حيث اتفق المتهمان علي سرقة المجني عليها " إ.ع.ع" ، حيث سرقت المتهمة الثالثة مفتاح شقة المجني عليها جدتها، من حقيبة والدتها وسلمته للمتهم الأول المفتاح، الذي اصطنع منه نسخة وسلمها للمتهم الثاني وتوجها المتهمان الاول والثاني الي الشقة محل الواقعة ودلوف إلى داخل الشقة عن طريق المفتاح المصطنع، وبحوزتهم أدوات معدة سلفا وهي مفك ولاصق بلاستيكي قاصدا غرفة نومها للاستيلاء علي أموالها وحلقها الذهبي، وأن شعرت المجني عليها بالمتهم الثاني حتي أطبق يده علي فمها كاتما أنفاسها حتي فارقت الحياة وحال تواجد المتهم الأول لمراقبة محل الواقعة، وسرقوا مبلغا ماليا وهاتفها المحمول وحلقها الذهبي.

حفيدة المجني عليها سهلت للمتهمين السرقة والقتل

وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهمين، وتبين أن المتهمة الثالثة كانت تتردد علي المجني عليها جدتها رفقة المتهم الأول الذي تربطها به علاقة عاطفية ، واشتركت معها المتهمة الرابعة في التخطيط لارتكاب الواقعة، وتمكن فريق من ضباط المباحث من ضبط المتهمين واقروا بارتكاب الواقعة ودلوا علي الأدوات المضبوطة في الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية.