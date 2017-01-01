إحالة أوراق محام قتل شخصا شك في سرقته زوجته للمفتي بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، رئيس المحكمة، إحالة أوراق محام إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه والنطق بالحكم على زوجته وسائق، بجلسة 13 أغسطس المقبل، بعد اتهامهم بقتل شخص للشك فيه بسرقة مبالغ مالية من حافظة المتهمة الثانية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مصطفى السيد هاشم، ووائل عزيز مهنا، وأمانة سر عمرو زكي.تعود أحداث القضية رقم 39629 لسنة 2019 جنايات العامرية أول، لتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة شخص في العقد السابع من العمر بمصرف بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، عندما عثرت المدعوة "ه. ا. ع، على حافظة نقود حريمي قامت بإعطائها لولدها المجني عليه "أ. ع. أ"، وبتفتيشها عثر بداخلها على خط تليفون فقام بالاتصال بصاحبة الخط المتهمة الأولى المدعوة "س.م.ع"، ربة منزل، وعقب قيامةه بتسليمها الحافظة اتهمته بسرقة مبلغ مالي كان بداخلها فأنكر وكان ذلك تحت مراقبة المتهم الثاني زوجها "إ.خ.ع"، محامي، فاختلق المتهم الثاني رغبته في شراء وحدة سكنية من المجني عليه وحدد ميعادا لإتمام الشراء وعند حضور المجني عليه إلى الشقة محل سكنهما اتفق المتهم الثاني مع المتهم الثالث "ر.ع.م"، سائق، لمراقبة المنزلفقامت المتهمة الأولي بالتعدي عليه بالضرب والمتهم الثاني بخنقه حتى فارق الحياة، وقاموا بلف الجثة واشترك معهم المتهم الثالث في إلقاء الجثة في مصرف بدائرة القسم.وبتقنين الإجرءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.