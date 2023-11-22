المؤبد لشخص و15 سنة لآخرين خطفوا سائقًا لسرقته فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد للأول و15 سنة للثاني والثالث كونهما أطفالا؛ لاتهامهم بخطف سائق توك توك وسرقته.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.



تعود أحداث القضية رقم 19255 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2342 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 يوليو الماضي، عندما أحالت النيابة المتهمين: "محمد. ع"، وشهرته شاكوش، 21 سنة، عامل بمطعم، "أدهم. ا"، 16 سنة، فني إعلانات يفط، "محمد. م"، وشهرته تيتو، 15 سنة، ميكانيكي سيارات، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بخطف المجني عليه "محمد. ع"، 34 سنة، سائق توك توك، وسرقته بدائرة مركز الزقازيق.



جاء في أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليه بطريق التحايل بأن أوهموه بتوصيلهم بدراجته النارية توك توك إلى أحد الأماكن، فتوجه معهم تلبية لرغبتهم إلى مكان خال من الآدميين، وتمكن المتهمون بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين الناس واستدراجه لمحل الواقعة لإتمام جريمتهم بسرقة مبلغ مالي وإطار الدراجة النارية "التوك توك" ومشحن كهربائي، والشروع في سرقة التوك توك، وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بالطريق العام بأن قام المتهمان الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب بواسطة أسلحة بيضاء "مطوتين" وأحدثوا إصابات به.