الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميد “آداب الزقازيق” يحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ندوة آداب الزقازيق
ندوة آداب الزقازيق

أكد الدكتور عبده كساب عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة الزقازيق، أن الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو تكريس للمسار الديمقراطي في أعقاب ثورتين للشعب المصري.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات فى مقر المجمع الإعلامى بالشرقية.

 وحذر استاذ الفلسفة السياسية من عدم التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية، مما تنتهزه وكالات الانباء العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية من فرصة للنيل من الدولة المصرية.

ودعا العميد الأسبق لآداب الزقازيق الشعب المصري إلى التخلى عن حزب الكنبة والغاءه. 
وأضاف أنه لابد من تغيير ثقافة الناخبين باعتبار أن أصواتهم غاية في الأهمية ومؤثرة فى عملية الانتخابات.

واختتم د. عبده كساب حديثه قائلا "إن تطور الأوضاع السياسية فى دول الجوار واشتعال الأمور فيها تفرض علينا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد فى مواجهة جميع التحديات.

وأكد الدكتور دسوقى عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، باستمرار الفعاليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى وحتى أواخر الشهر الحالي.

وفى سياق متصل، عقد مجمع إعلام الزقازيق، ندوة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعنوان "المشاركة السياسية واجب وطني"، وذلك في اطار الحملة الإعلامية لانتخابات الرئاسة التي تنظمها الهيئه العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي، بعنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك". 

عُقد اللقاء في مقر شركة كهرباء قطاع كهرباء الشرقية، برئاسة السيد المهندس محمد السعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والذي حاضر فيها الدكتور يحيى الدهشان، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، بجامعة الزقازيق.

وتحدث المحاضر عن الحق في مباشرة الحقوق السياسية، كالحق في انتخاب من يمثلك ولا بد من المشاركة حتى يكون هناك وجود جماهيرى، وعدم الامتناع عن التصويت مهما كان المرشح الذي ستدلي بصوتك له.

الانتخابات الرئاسية المقبلة الندوة التثقيفية تطور الأوضاع السياسية الهيئة العامة للاستعلامات جامعة الزقازيق

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