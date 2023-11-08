الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجمع إعلام الزقازيق يعقد ندوة بعنوان "المشاركة السياسية واجب وطنى"

الندوة
الندوة

عقد مجمع إعلام الزقازيق، ندوة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعنوان "المشاركة السياسية واجب وطني"، وذلك في اطار الحملة الإعلامية لانتخابات الرئاسة التي تنظمها الهيئه العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي، بعنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك". 

عُقد اللقاء في مقر شركة كهرباء قطاع كهرباء الشرقية، برئاسة السيد المهندس محمد السعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والذي حاضر فيها الدكتور يحيى الدهشان، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، بجامعة الزقازيق.

وتحدث المحاضر عن الحق في مباشرة الحقوق السياسية، كالحق في انتخاب من يمثلك ولا بد من المشاركة حتى يكون هناك وجود جماهيرى، وعدم الامتناع عن التصويت مهما كان المرشح الذي ستدلي بصوتك له.

وجرى الحث خلال الندوة على الحضور، وأن الصوت له قوة التأثير في الوضع الحالي من أجل حماية سيادة البلاد، والالتفاف في الوقت الحالي من أجل مصلحة البلاد، كما حث على النزول للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى حتى تكون الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب.

وأشار إلى أن وكالات العالم ستتجه نحو الانتخابات المصريه لترى ما يفعله المصريون وكيفية التحام الشعب في وجه أي ظروف خارجية وداخلية، منعًا للانقسام، لافتًا إلى أن الشعب قادر على توصيل رساله للعالم أجمع.

يُذكر أن الندوة عقدت بإشراف دسوقي عبد الله مدير عام الإداره العامة لاعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق، وبتنفيذ من داليا صلاح إخصائي إعلام بالمجمع،  وبالتنسيق مع شركة قطاع كهرباء الشرقية.

مجمع اعلام الزقازيق الحملة الإعلامية الانتخابات الرئاسية المشاركة السياسية الامتناع عن التصويت الوضع الحالي

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