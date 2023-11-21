الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد لعصابة تهريب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

عصابة
عصابة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة سياحة حضوريًا بالسجن المشدد 3 سنوات وبتغريمه 200 ألف جنيه ومعاقبة شريك بشركة لإدارة المنشأت السياحية ومرشد سياحي غيابيًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه ؛ لاتاهمهم بتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
 

وتبين قيام المتهمين محمود سيد، 65 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة بيم ترافل للسياحة، مشير محمد، 56 سنة، شريك بشركة فود كورت لإدارة المنشأت السياحية، محمود عبد الفتاح، 40 سنة، مرشد سياحي بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة بتهريب وآخرين مجهولين حال كونهم جماعة إدرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية من المهاجرين المجني عليهم والذين بلغوا عشرات من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين وآخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية".

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد تهريب المهاجرين الاتحاد الأوروبي

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