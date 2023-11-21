وزير العدل ورئيس قضايا الدولة يشاركان في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

وصل منذ قليل المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمناسبة مشاركة وزارة العدل في المعرض؛ لعرض المشروعات التكنولوجية التي قامت بها وزارة العدل في الفترة الماضية.

ويعتبر معرض Cairo ICT، الذي تشارك فيه وزارة العدل هو أكبر حدث تكنولوجي يُعقد سنويًا في مصر، كما أنه يعد منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعقد نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر خلال الفترة من اليوم 19 نوفمبر 2023 وحتى 22 من الشهر نفسة، وتشهد مشاركة 5 وزارات وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمثيل القوات المسلحة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.