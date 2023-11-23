النقض تؤيد المؤبد لمعيد بطب الأسنان لقتل زوجته أمام أبنائه

أيّدت محكمة النقض، الخميس الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بالسجن المؤبد لمعيد في كلية طب الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة فى اتهامه بقتل زوجته "طبيبة أسنان" طعنَا بمنزلهم بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة بالدقهلية فى يوليو من عام 2021 بعد أن تخلص منها أثناء صلاتها بسبب خلافات متكررة كانت بينهما.

صدر حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 6613 لسنة 92 جنايات قتل في القضية رقم 11036 لسنة 2021 ‏المقيدة برقم 2658 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة وذلك بعد طعن المتهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

وأنهى المتهم حياة زوجته قتلا بعد توجيه 17 طعنة قاتلة لها خلال أدائها صلاة الفجر فى أماكن متفرقة من الجسد، بسبب الخلافات الزوجية بعد خمس سنوات زواج أنجب منها ثلاثة أطفال بينهم طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.