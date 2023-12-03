أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 3/12/2023

شهدت اسعار الذرة وفول الصويا في الأسواق استقرارًا اليوم الأحد حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 13400 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13400 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 12400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “تركى”: 12500 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2400 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، وبلغ كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14200جنيه، كما بلغ بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ طن كسب صويا محلى 44%: 32000 جنيه، كما بلغ طن كسب صويا 46% محلى: 33500 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد:34000 جنيه.

وسجل سعر كن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ” محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”، وسجل صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، كما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:19500 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 1000جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 43200 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:8950 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

اسعار اعلاف الدواجن في الأسواق

وسجل طن اعلاف بادى 22700 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22500 جني للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 22400 جنيه للطن كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21500 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ 20600 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20300 جنيه.، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 18700 جنيه.