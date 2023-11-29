الانتهاء من 90% من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية، موقف الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع إنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية بجنوب بورسعيد.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، عن الانتهاء من أكثر من 90٪ من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد، في اطار خطة التوسع في المشروعات الصناعية ببورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الاعلاف استعدادا لتشغيله

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل الجارية، لسرعة تشغيل المصنع في اقرب وقت، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة لافتا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات وتوفير الٱلاف من فرص العمل

محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الثانية من مصنع إنتاج الأسماك ( الرنجة)

كما تفقد محافظ بورسعيد، سير العمل في إنشاء المرحلة الثانية من مصنع إنتاج الأسماك ( الرنجة) بالجنوب، لافتا أن المصنع يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، و حقق معدلات كبيرة من الانتاج في المرحلة الأولى منه، موجها بالاسراع في معدلات العمل.

يأتي ذلك ضمن جولات محافظ بورسعيد المكوكية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الصناعية سواء القائمة بالفعل أو الجاري العمل في إنشائها، لتقديم كامل الدعم للمستثمرين والعاملين بالمصانع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق النهضة الصناعية على أرض بورسعيد.

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة، ومنها متابعة أعمال صيانة المعدات والٱلات بجراجات المحافظة، والوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة كافة المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومدير الجراج العموم والانقاذ والطوارئ ومديري جراجات الأحياء والحوكمة والمراجعة الداخلية بالديوان العام.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع مع رؤساء الأحياء ما تم من صيانة للمعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية فى الاحياء.

ووجه محافظ بورسعيد بمواصلة أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها، كما أكد على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملين على المعدات بالاحياء، ومواصلة حصر جميع المعدات الموجودة بكل حى وبيان حالتها على أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة.

إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد

إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد

إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد

إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد

إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد