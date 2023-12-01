ننشر أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2023

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا استقرارا اليوم الجمعة حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنيني“: 13400 جنيه،كما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 13400 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“: 12400 جنيه، وسعر طن الذرة “تركي”: 12500 جنيه.

أسعار الذرة اليوم

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي” ”حورس”: 2400 جنيه، كما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، فيما بلغ كورن فلاك ”ذرة أرجنيني” 14200 جنيه، وبلغ بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، كما بلغ كسب صويا محلي 44%: 32000 جنيه، وبلغ كسب صويا 46% محلي: 33500 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد: 34000 جنيه.

أسعار فول الصويا

وسجل سعر صويا فول فات “مستورد”: 37600 جنيه أرضه

صويا فول فات ” محلي”: 36800جنيه ”أرضه”، كما سجل صويا هاي فات 43% ”مستورد”: 29000 جنيه ”أرضه”، وسجل صويا هاي فات 43% ”محلي”: 28000 جنيه ”أرضه”، وسجل كسب عباد +36%: 19500 جنيه.

جيلوتين ”مستورد”: 45000 جنيه، كما سجل سعر طن رده بران محلي: 1000جنيه، وسجل جيلوتين ”محلي”: 43200 جنيه، في حين سجل سعر طن النخالة الخشنة: 8950 جنيهًا الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار اعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادي 22700 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22500 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 22400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ21500 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ20600 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20300 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ19300 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14% بـ18700 جنيه.