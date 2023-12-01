قوافل بيطرية وتوزيع تقاوي القمح.. حصاد وزارة الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 171، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من 24 وحتى 30 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

جهاز مستقبل مصر

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

كما سلط الإنفوجراف الضوء على زيارة وزير الزراعة لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة ومقره منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث افتتح أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي في الشرق الأوسط، كما سلم أيصا 177 جرار ومعدات وآلات زراعية للجمعيات والمنتفعين والمواطنين، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة "الإيفاد" وممثلي وزارة التعاون الدولي، ضمن انشطة المشروع.

وعقد "القصير"، أيضا اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات، لمتابعة سير العمل والملفات المهمة في الوزارة، فضلا عن اجتماعا مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي وذلك لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا حمل عدة رسائل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول ملف الأمن الغذائي.

بينما نظم مركز بحوث الصحراء ورشة العمل الوطنية للشركاء وأصحاب المصلحة المصريين لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لدعم اتخاذ القرار في إدارة الموارد الطبيعية، كما أطلق أيضًا عدد من القوافل الإرشادية للمزارعين بمحافظة الوادي الجديد، وكذلك قرى الخريجين بمنطقة توشكى لتوعية المزارعين وحثهم على زراعة محصول القمح وتعريفهم بأهم الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة.

واختتم المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، البرنامج التدريبي حول: "إدارة جودة المياه وأثرها على الأستزراع السمكي"، بمقر المعمل بالعباسة، كما تفقد كل من: الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي زراعات القمح بمحافظة كفر الشيخ، فضلا عن منافذ التقاوي بالمحافظة، كما تم أيضا المرور على بعض زراعات القمح بالقليوبية.

وقام الدكتور أحمد رزق، رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية، بزيارة لبعض مراكز محافظة المنيا للاطمئنان علي الزراعات الشتوية، وعلى رأسها القمح وحث المزارعين علي زراعته باستخدام الأساليب المناسبة، كما قام أيضا الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بزيارة إلى محافظة الشرقية، يرافقه مهندس حسين طلعت، مدير مديرية الزراعة، حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الشرقية، كذلك أعلن قيام لجنة مكبرة من الإدارات المركزية لشؤون المديريات والتعاون والإصلاح الزراعي والإرشاد وقطاع الاستصلاح لمتابعه زراعات القمح والتقاوى والأسمدة وكارت الفلاح، بمحافظة الفيوم.

واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، (45) طالبا وطالبة من كلية الزراعة بعين شمس، للاطلاع على دور المعمل في مجال سلامة الغذاء، كذلك تم تنفيذ برنامج تدريبي حول " تشريعات الاتحاد الأوروبي فيما يخص متبقيات المبيدات وطرق سحب العينات لمحصول الموالح"، كما تم المشاركة في ورشة عمل "الممارسات الصناعية والزراعية الجيدة لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى الفيوم وبنى سويف"، وورشة عمل "الممارسات الصناعية والزراعية الجيدة لتكتل الزيتون بمدينة السادات"، فضلا عن عقد برنامج تدريبي حول "الطرق السليمة لسحب وأخذ العينات" بالإدارة المركزية للحجر الزراعى لضمان جودة وسلامة الغذاء، وبلغ اجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 6000 عينة.

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