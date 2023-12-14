الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023

الريال السعودي
الريال السعودي

 ترصد الدستور سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 في إطار متابعة أسعار الريال السعودي.

أسعار الريال السعودي اليوم

ويشهد موسم العمرة الحالي الاقبال على الريال السعودي حيث سجل سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023  في البنك الأهلي نحو: 8.19 للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 

8.1952   8.2254

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 نحو 8.22 جنيها للبيع و8.1 للشراء 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 

8.21 جنيها للشراء و8.25 للبيع 

سعر الريال السعودي  في بنك قطر الوطني الأهلي 

سجل الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 نحو 8.13 للشراء و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي  في بنك الكويت الوطني 

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني  اليوم الموافق الخميس 14 ديسمبر 2023 نحو 816 للشراء و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي مصر 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 14 ديمسبر 2023 نحو 8.19 جنيها للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التجاري الدولي 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 نحو 8.18 للشراء و8.25 للبيع.

 سعر الريال السعودي اليوم  في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق  14 ديسمبر 2023 نحو 7.95 جنيها للشراء و8.25 للبيع.

 سعر الريال السعودي في السوق السوداء

 سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 14 ديمسبر 2023 وفقا لمتعاملون  نحو 16 جنيها في الأسواق حيث يزداد الطلب علي الريال السعودي بسبب الاقبال علي العمرة مما يسهم في زادة الطلب علي الريال السعودي ويرفع أسعار في الأسواق نتيجة الضغط المتزايد عليه مع قلة المعروض والمتوفر من الريال السعودي وتسعي مصر الي العمل علي توفير العملة الأجنبية.

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