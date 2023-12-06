الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 6-12-2023

الريال السعودي
الريال السعودي

يهتم المواطنون بمعرفة سعر الريال السعودي.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023 مقابل الجنيه المصري، لذا تصدر البحث عن سعر عملة السعودية محرك البحث جوجل، واستقرت العملات في  ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

سعر الريال السعودي.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023

يستعرض "الدستور" سعر الريال السعودي.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023، حيث شهدت العملات الأوروبية والعربية تباينًا ملحوظًا من بينهم الجنيه الإسترليني واليورو واللذان يشهدان انخفاضًا، فيما تباين سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات منتصف الأسبوع في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ينما استقرت قيمة الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وبعض العملات العربية والعالمية في البنوك والصرافة.

سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 6 -12-2023

الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر تداول الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر تداول الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى البنوك

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية 6 -12-2023

بنك مصر: 38.78 جنيه للشراء، و39.25 للبيع.

المصرف المتحد: 38.72 جنيه للشراء، و39.13 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.80 جنيه للشراء، و39.00 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.89 جنيه للشراء، و39.13 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية 6 -12-2023

بنك مصر: 33.27 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.

المصرف المتحد: 33.17 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.26 جنيه للشراء، و33.46 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.33 جنيه للشراء، و33.57 للبيع

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سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالبنوك المصرية

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 5-12-2023

 

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 6-12-2023 

بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، و99.95 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.95 جنيه للشراء، و99.89 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.60 جنيه للشراء، و100.22 للبيع،

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية 6-12-2023

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

 إقرأ أيضًا: سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

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