الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى البنوك

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

ما زال سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري يشهد استقرارا ملحوظا في معاملات البنك المركزي المصري والذي سجل 8.2207 جنيه للشراء و8.2472 جنيه للبيع.

ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 
8.2207 جنيه للشراء 
8.2472 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 
8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.20  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد  في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

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اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 
 

دولار أمريكى 
30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 

يورو 
33.6449 جنيه للشراء 
33.7633 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
38.9743 جنيه للشراء 
39.1094 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.2192 جنيه للشراء 
35.3341 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.8769 جنيه للشراء 
20.9469 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى 
99.8492 جنيه للشراء 
100.1962 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3968 جنيه للشراء 
8.4255 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.3196 جنيه للشراء 
4.3345 جنيه للبيع 

 

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