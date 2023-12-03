سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى البنوك
ما زال سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري يشهد استقرارا ملحوظا في معاملات البنك المركزي المصري والذي سجل 8.2207 جنيه للشراء و8.2472 جنيه للبيع.
ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.2207 جنيه للشراء
8.2472 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
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ننشر اسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية
اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023
دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.6449 جنيه للشراء
33.7633 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.9743 جنيه للشراء
39.1094 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.2192 جنيه للشراء
35.3341 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.8769 جنيه للشراء
20.9469 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.8492 جنيه للشراء
100.1962 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3968 جنيه للشراء
8.4255 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3196 جنيه للشراء
4.3345 جنيه للبيع