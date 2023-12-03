سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى البنوك

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 07:11 ص 12/3/2023 7:11:31 AM

ما زال سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري يشهد استقرارا ملحوظا في معاملات البنك المركزي المصري والذي سجل 8.2207 جنيه للشراء و8.2472 جنيه للبيع.

ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.2207 جنيه للشراء

8.2472 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

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اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023



دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.6449 جنيه للشراء

33.7633 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.9743 جنيه للشراء

39.1094 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.2192 جنيه للشراء

35.3341 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.8769 جنيه للشراء

20.9469 جنيه للبيع



دينار كويتى

99.8492 جنيه للشراء

100.1962 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3968 جنيه للشراء

8.4255 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3196 جنيه للشراء

4.3345 جنيه للبيع



