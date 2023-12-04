الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحرص المواطنين قبل سفرهم للملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 4 ديسمبر  2023 في البنوك المصرية، حيث حافظ سعر الريال السعودي اليوم باستقراره بالشراء والبيع مقابل سعر الجنيه المصري في بداية أول أيام العمل الأسبوعية بالبنوك العاملة في سوق المال، وسجل متوسط أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.24 للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» أسعار عملة المملكة السعودية اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023. 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4 ديسمبر في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، مقابل العملة المحلية.

 

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

 

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

 

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

 

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، مقابل العملة المحلية.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

 

سعر عملة المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

نائبة تطالب بتغليظ عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية وتكشف الأسباب

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 4 ديسمبر في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

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