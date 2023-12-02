السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائبة تطالب بتغليظ عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية وتكشف الأسباب

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية، قائلة: "نحن بصدد ظاهرة خطيرة جدًا، وهي أن العملات الأجنبية نظرًا لزيادة العرض والطلب عليها، في ظل نقص الدولار، أدى إلى قيام تجار السوق السوداء باستغلال الموقف، وهو ما أدى بدوره إلى وجود سعر للدولار في البنوك وسعر آخر في السوق السوداء". 

وأَضافت النائبة أمل سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 والخاص بالبنك المركزي تنص بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، لافتة إلى أنه عقاب غير رادع لتجار السوق السوداء حيث يجب تغليظ العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال لكي يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بالاقتصاد المصري.

أسعار السوق السوداء أسعار الدولار دولار السوق السوداء السوق السوداء العلات الأجنبية عقوبة الاتجار بالعملات

الأكثر قراءة

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

دولاب مخدرات متحرك.. إحباط ترويج 110 فرش حشيش في الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس