نائبة تطالب بتغليظ عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية وتكشف الأسباب

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية، قائلة: "نحن بصدد ظاهرة خطيرة جدًا، وهي أن العملات الأجنبية نظرًا لزيادة العرض والطلب عليها، في ظل نقص الدولار، أدى إلى قيام تجار السوق السوداء باستغلال الموقف، وهو ما أدى بدوره إلى وجود سعر للدولار في البنوك وسعر آخر في السوق السوداء".

وأَضافت النائبة أمل سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن المادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003 والخاص بالبنك المركزي تنص بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، لافتة إلى أنه عقاب غير رادع لتجار السوق السوداء حيث يجب تغليظ العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال لكي يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بالاقتصاد المصري.