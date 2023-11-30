الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

ينشر موقع الدستور بشكل يومي نشرته الاقتصادية لأسعار العملات الأجنبية، خاصة سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والذي ينال الكثير من البحث للمهتمين بأداء العمرة ومعرفة سعر صرف العملات التي يحتاجونها في المملكة العربية السعودية.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 

8.2184 جنيه للشراء 
8.2530 جنيه للبيع 
 

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك مصر   

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

  

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك قناة السويس 

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

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ننشر سعر كيلو الفراخ اليوم واسعار البيض في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك القاهرة 
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 30/11/2023 
 

دولار أمريكى
30.8306 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 

يورو
33.8643 جنيه للشراء 
34.0111 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.1117 جنيه للشراء 
39.2895 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
22.7180 جنيه للشراء 
22.8190 جنيه للبيع 

كرون دانمركى 
4.5421 جنيه للشراء 
4.5615 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.8993 جنيه للشراء 
2.9122 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9812 جنيه للشراء 
2.9943 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.1666 جنيه للشراء 
35.3328 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.8851 جنيه للشراء 
20.9732 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
99.9306 جنيه للشراء 
100.3780 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3943 جنيه للشراء 
8.4314 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى 
20.4098 جنيه للشراء 
20.5008 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7722 جنيه للشراء 
82.1269 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 
80.0732 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4664 جنيه للشراء 
8.5039 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى
43.4233 جنيه للشراء 
43.6590 جنيه للبيع 

يوان صينى 
4.3244 جنيه للشراء 
4.3436 جنيه للبيع 
 

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