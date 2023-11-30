سعر الريال السعودى اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية
ينشر موقع الدستور بشكل يومي نشرته الاقتصادية لأسعار العملات الأجنبية، خاصة سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والذي ينال الكثير من البحث للمهتمين بأداء العمرة ومعرفة سعر صرف العملات التي يحتاجونها في المملكة العربية السعودية.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري
8.2184 جنيه للشراء
8.2530 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 30/11/2023
دولار أمريكى
30.8306 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
يورو
33.8643 جنيه للشراء
34.0111 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.1117 جنيه للشراء
39.2895 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.7180 جنيه للشراء
22.8190 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.5421 جنيه للشراء
4.5615 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.8993 جنيه للشراء
2.9122 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9812 جنيه للشراء
2.9943 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.1666 جنيه للشراء
35.3328 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.8851 جنيه للشراء
20.9732 جنيه للبيع
دينــار كويتى
99.9306 جنيه للشراء
100.3780 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3943 جنيه للشراء
8.4314 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.4098 جنيه للشراء
20.5008 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7722 جنيه للشراء
82.1269 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0732 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4664 جنيه للشراء
8.5039 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4233 جنيه للشراء
43.6590 جنيه للبيع
يوان صينى
4.3244 جنيه للشراء
4.3436 جنيه للبيع