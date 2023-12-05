مع بداية الصباح يحرص المقاولين والمستثمرين في البناء معرفة سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 5-12-2023 عبر جوجل، حيث تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق محليا، وجود تراجعا سيتراوح ما بين مبلغ الألف والـ500 جنيه بالطن الواحد مؤخرا، عقب هبوط خام البيليت عالميا.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 5-12-2023

وبينما تراجعت أسعار الأسمنت أيضا تراجعا سيتراوح ما بين مبلغ الـ70 والـ130 جنيها في الطن الواحد، وعاد الارتفاع مرة أخرى فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا سيتراوح من 10 إلى 20 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم، إضافة إلى أن السعر تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.

وتنشر "الدستور" بهذه السطور القادمة أسعار مواد البناء فى الأسواق.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر

وصل سعر طن حديد العتال إلى 39 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 41 ألفا و500 جنيه.

سجل طن حديد المراكبي 39 ألفا و500 جنيه.

وصل سعر طن الكومي إلى 38 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد بيانكو 38 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3450 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2060 جنيها.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2080 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2140 جنيها.

وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2050 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1340 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 1320 جنيها.

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1940 جنيها.

سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل 1950 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1980 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2100 جنيه.

سعر الجبس اليوم الثلاثاء

سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

وصل طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.

سعر طن جبس سيناء وصل إلى 1400 جنيه.