الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 الأحد 26 نوفمبر 2023

الحديد
الحديد

يبحث الراغبين في البناء عن سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 من أرض مصانع إنتاج الحديد والصلب المصرية ، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على قانون التصالح على مخالفات البناء حيث يعاني السوق المصري في حديد التسليح من سلسلة ارتفاعات تخطت حاجز الـ 40 ألف جنيه حيث تنتج مصر نحو 7.9 مليون طن سنويا من حديد التسليح.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 الأحد 26 نوفمبر 2023

يعرض الدستور من خلال هذا التقرير سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023 الأحد 26 نوفمبر 2023 والتي تشهد استقرار ملحوظ منذ مطلع الشهر الجاري وذلك بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك وإليكم الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاح الحديد والصلب المصرية:-

  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع عز نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع سرحان نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

اعترافات خفير خاص وسائق بتفاصيل سرقتهما 1.5 طن حديد تسليح بالشروق

كيفية تقديم شكوى داخل مرفق مترو الأنفاق أو السكة الحديد؟

  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع العتال نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع المصريين نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع الكومي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع العشري نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع المعادي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع بيانكو نحو 36 ألف جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع مصر ستيل نحو 36 ألف  و500 جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع الداخلية نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع عطية نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.
  • سجل حديد التسليح من إنتاح مصانع المراكبي نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد للمستهلك اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-11-2023

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق 26 نوفمبر 2023

  • سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة النصر نحو 2100 جنيه.
  • سجل طن الأسمنت النصر من إنتاج شركة النصر نحو 2080 جنيه.
  • سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة الممتاز نحو 2340 جنيه.
  • سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة العسكري نحو 1970 جنيه.
  • سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة السويدي نحو 2180 جنيه.
  • سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة السويس نحو 2080 جنيه.
  • سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة حلوان نحو 2180 جنيه.

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