السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر طن الحديد للمستهلك اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

الحديد
الحديد

يعتبر سعر طن الحديد للمستهلك من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

سعر طن الحديد اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 للمستهلك

سعر حديد عز

سجل سعر طن حديد عز نحو 40395 جنيها، بتراجع 21 جنيهًا للموزع، تسليم أرض المصنع، وشامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وفقا لما أعلنته شركة حديد عز للصلب

سعر الحديد اليوم في شركة العشري:

سجل سعر طن حديد العشري خلال تعاملات اليوم حوالي 34500  جنيها للموزع، تسليم أرض المصنع وشامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، ويضاف إليها سعر نولون السيارات والتخزين

سعر الحديد اليوم في شركة الجارحي:

 سجل سعر طن حديد الجارحي خلال تعاملات اليوم حوالي 3600 جنيه للموزع، تسليم أرض المصنع وشامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، ويضاف إليها سعر نولون السيارات والتخزين.

سعر الحديد اليوم في شركة السويس للصلب:

 سجل سعر طن حديد شركة السويس للصلب خلال تعاملات اليوم نحو 36000 جنيهًا للموزع، تسليم أرض المصنع وشامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، ويضاف إليها سعر نولون السيارات والتخزين.

سعر الحديد اليوم في شركة بشاي للصلب:

 سجل سعر طن حديد بشاي للصلب خلال تعاملات اليوم نحو 33500 جنيه جنيها للموزع، تسليم أرض المصنع وشامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، ويضاف إليها سعر نولون السيارات والتخزين.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 24-11-2023

سعر طن حديد الجيوشى:

سجل سعر طن حديد الجيوشي 33500 جنيه

حديد المصريين

سجل سعر طن حديد المصريين 35000 جنيه

حديد المراكبى

سجل سعر طن حديد المراكبى 33500 جنيه

حديد الجارحى

سجل سعر طن حديد الجارحى 33500 جنيه

قائمة أسعار الأسمنت اليوم فى مصر

سجل سعر طن الأسمنت الرمادى 2490 جنيها، بتراجع 109 جنيهات.

سجل سعر طن أسمنت المسلح بـ1750 جنيهًا

سجل سعر طن أسمنت النصر بـ1700 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت وادى النيل بـ1680 جنيها

سجل سعر طن أسمنت المخصوص بـ1700 جنيه

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان بـ1710 جنيهات

سجل سعر طن أسمنت السهم بـ1680 جنيها

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض بـ3600 جنيه

سجل سعر طن الأسمنت سوبر سيناء بـ3450 جنيها

سجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض بـ3550 جنيها

اقرأ أيضاً

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-11-2023

السبت 25 نوفمبر 2023 ل سعر طن الحديد اليوم حديد الجيوشى حديد المراكبي حديد المصريين

مواد متعلقة

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-11-2023

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

اللقطات الأولى من حفل زفاف أحمد ثروت ولمى الشواربي

بعد تعثر فى المفاوضات.. مصر تنجح فى إنهاء أزمة المرحلة الثانية من صفقة التبادل

سعر طن الحديد للمستهلك اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها