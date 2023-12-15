الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة بالبنوك

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023 علي الرغم من اجازة البنوك يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم استقرار في سعره بحسب موقع البنك المركزي المصري ، لذلك يحرص الكثير على متابعة سعر الدولار يوميًا لمعرفة سوق العملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 

ترصد الدستور سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة.

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

 

سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في البنك المركزي المصري نحو 30.84 للشراء و30.93 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 للشراء و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في بنك مصر نحو 30.77 جنيها للبيع و30.88 للشراء 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

30.78 جنيها للشراء و30.85  للبيع 

سعر الدولار  في بنك قطر الوطني الأهلي 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في بنك قطر الوطني الأهلي  نحو 30.77 جنيها للبيع و30.88 للشراء 

سعر الدولار  في بنك الكويت الوطني 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في بنك الكويت الوطني نحو 30.76 جنيها للبيع و30.87 للشراء 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في بنك قناة السويس نحو 30.83 جنيها للبيع و30.95 للشراء 

سعر االدولار اليوم في بنك التجاري الدولي 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيها للبيع و30.95 للشراء.

 

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