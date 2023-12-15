سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 15-12-2023

واصلت سعر الدولار اليوم استقراره مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المحلية و الأجنبية مع توقف حركة التداولات عليه مع الراحة الأسبوعية للبنوك والتي تستمر يومي الجمعة والسبت من كل إسبوع، وسجل سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 15-12-2023.

سعر الدولار اليوم

البنك سعر الشراء سعر البيع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.95 جنيه سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.85 جنيه 30.95 جنيه سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 30.86 جنيه 30.96 جنيه سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 30.85 جنيه 30.95 جنيه

وجاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الاجنبية العاملة في مصر كالتالي:

بنك قطر الوطني الأهلي 30.86 جنيه 30.96 جنيه بنك الإسكندرية 30.86 جنيه 30.96 جنيه بنك البركة مصر 30.86 جنيه 30.96 جنيه بنك HSBC مصر 30.86 جنيه 30.96 جنيه بنك سوسيتي جنرال مصر 30.90 جنيه 31.00 جنيه بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه 30.85 جنيه ميد بنك 30.85 جنيه 30.95 جنيه البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه 30.95 للبيع. بنك كريدي أجريكول 30.85 جنيه 30.95 جنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 في آخر تحديث.. سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في مصر

أسعار العملات الأجنبية

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري اليوم استقرار، وجاءت أسعارها وفق شاشات البنك المركزي المصري كالتالي:

اليورو: 33.26 جنيه للشراء، و33.38 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 38.60 جنيه للشراء، و38.74 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 35.20 جنيه للشراء، و35.33 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 5.17 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 5.25 جنيه للشراء، و5.27 جنيه للبيع.