الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 15-12-2023

الدولار
الدولار

واصلت سعر الدولار اليوم استقراره مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المحلية و الأجنبية مع توقف حركة التداولات عليه مع الراحة الأسبوعية للبنوك والتي تستمر يومي الجمعة والسبت من كل إسبوع، وسجل سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 15-12-2023.

سعر الدولار اليوم 

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري30.85 جنيه30.95 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك مصر30.85 جنيه30.95 جنيه
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي30.86 جنيه30.96 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة30.85 جنيه30.95 جنيه

 

وجاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الاجنبية العاملة في مصر كالتالي: 

بنك قطر الوطني الأهلي30.86 جنيه30.96 جنيه
بنك الإسكندرية30.86 جنيه30.96 جنيه
بنك البركة مصر30.86 جنيه30.96 جنيه
بنك HSBC مصر30.86 جنيه30.96 جنيه
بنك سوسيتي جنرال مصر30.90 جنيه31.00 جنيه
بنك التنمية الصناعية           30.75 جنيه30.85 جنيه 
ميد بنك30.85 جنيه30.95  جنيه 
البنك المصري الخليجي30.85 جنيه30.95 للبيع.
بنك كريدي أجريكول30.85 جنيه30.95  جنيه 

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أسعار العملات الأجنبية 

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري اليوم استقرار، وجاءت أسعارها وفق شاشات البنك المركزي المصري كالتالي: 

    اليورو: 33.26 جنيه للشراء، و33.38 جنيه للبيع.

    الجنيه الإسترليني: 38.60 جنيه للشراء، و38.74 جنيه للبيع.

    الفرنك السويسري: 35.20 جنيه للشراء، و35.33 جنيه للبيع.

    الريال السعودي: 5.17 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

    الدرهم الإماراتي: 5.25 جنيه للشراء، و5.27 جنيه للبيع. 

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