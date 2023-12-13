الدولار يتجاهل الأحداث العالمية ويتجه نحو الارتفاع

أبرزت تقارير دولية تراجع تأثير الأحداث في فلسطين، على الأسواق وأسعار العملات الدولية، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.72%، مسجلاً أول ارتفاع أسبوعي له منذ الأربع أسابيع الماضية، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في شهر.

وجاء ارتفاع الدولارعلى خلفية صدور تقرير التوظيف الذي جاء أقوى مما كان متوقعًا، والذي دفع المتداولين إلى تقليل تسعيرهم لخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة.

اليورو والجنيه الاسترليني

وتراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بسبب تأثرهم بارتفاع الدولار، بجانب انتظار المستثمرين لصدور قرارات السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وختامًا، ارتفع الين الياباني بنسبة 1.29%، حيث سجل الين ارتفاعًا كبيرًا على خلفية إشارة محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى أن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسة الفائدة السلبية في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

مورجان ستانلي

ولم يتغير تقريباً مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM خلال هذا الأسبوع (-0.05%)، حيث استقر عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 على الرغم من ارتفاع الدولار بقياس أسبوعي.

الذهب

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 3.26% لتنهي الأسبوع عند 2.004.67 دولار للأونصة، إلا أنها لا تزال أعلى من المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار، وذلك بعد تحقيق سلسلة مكاسب استمرت لمدة ثلاثة أسابيع متتالية وصلت خلالها الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2.135.39 دولار للأونصة خلال جلسة الاثنين.

وتراجع الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مرة أخرى، فضلًا عن ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات سوق العمل التي جاءت أقوى مما كان متوقعًا، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المعدن الأصفر.

النفط

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 3.85% خلال هذا الأسبوع لتستقر عند 75.84 دولارًا للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو 2023، حيث قام المتداولون بتقييم تأثيرخفض منظمة أوبك + للإنتاج مقابل المخاوف بشأن التأثير المحتمل لتراجع التوقعات الاقتصادية على معدل الطلب العالمي.