الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تدعو واشنطن ولندن لمراجعة سياساتهما العدوانية تجاه الشعب الفلسطينى

حركة حماس
حركة حماس

دعت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية مجددًا إلى مراجعة سياساتهما العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الصهيوني المجرم الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأدانت حركة حماس في بيان لها، مساء اليوم، بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في حركة حماس، وفقا لوكالة شهاب الفلسطينية.

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وأكدت حركة حماس أن هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني، وشيطنة مقاومته المشروعة.

حماس: كتائب القسام جعلت غزة مقبرة للعدو.. وليس أمام الاحتلال سوى الانسحاب

في وقت سابق من اليوم، قالت حركة حماس في بيان لها، إن "(كتائب القسام) أوفت بوعدها وحوّلت قطاع غزة إلى مقبرة للغزاة من الاحتلال الإسرائيلي"، في إشارة إلى ارتفاع قتلى جيش الاحتلال في محاور القتال.

وأضافت حماس، في بيان لها، أن "إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 10 جنود أغلبهم من الضباط ليلة أمس في الشجاعية شرق غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكّد حجم الخسارة والفشل لقادة الكيان وجيشه في مواجهة المقاومة وكتائب القسّام الذين يوفون بوعدهم بجعل غزّة مقبرة للغزاة".

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وتابعت: "نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم، الذين يُقتلون ويصابون يوميًا بالعشرات، ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة، فكلما زادت مدة تواجدكم فيها كلما زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم، وستخرجون منها تجرّون ذيل الخيبة والخُسران بإذن الله".

يأتي هذا بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 10 من جنوده في معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 444.

حركة حماس الادارة الامريكية الحكومة البريطانية الشعب الفلسطيني الرئيس الامريكي فرض عقوبات

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