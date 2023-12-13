الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يكشف حقيقة وجود رهائن فى أنفاق حماس بغزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن هناك تأكيدات بعدم وجود رهائن في أنفاق حركة حماس بغزة.

وحسب ما نقلته قناة "الحرة"، فرد بايدن على سؤال  بشأن التقارير عن إغراق إسرائيل أنفاق حماس، قائلًا إن هناك تأكيدات بعدم وجود رهائن في هذه الأنفاق.

وأكد دعمه مجددًا للكيان الصهيوني، لكنه طالب إسرائيل بالتصرف بطريقة تضمن عدم إيذاء المدنيين في غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن موجها حديثه إلى الحكومة الإسرائيلية: “لا ترتكبوا نفس أخطائنا في 11 سبتمبر”.

وأشار بايدن إلى أنه لم يكن هناك أي سبب كان يجعل الولايات المتحدة تخوض حربًا في أفغانستان.

وشدد على “أنه لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة”، مستطردًا “يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي”.

الأكثر قراءة

عاجل.. "إكسترا نيوز": المؤشرات الأولية لعمليات الفرز تظهر تقدم المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو)

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

نتائج اللجنة العامة بقسم أول دمياط: يمامة حصل على 1185 صوتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين