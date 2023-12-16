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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 16-12-2023

مواد البناء
مواد البناء

زاد البحث عن أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب في الأسواق المصرية من قبل المواطنين الراغبين في البناء والتشييد وتشطيب الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمقاولين والعاملين في المعمار حيث تؤثر الأسعار عليهم كل ما يطرأ من جديد.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 16-12-2023

يقدم الدستور للقراء أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 16-12-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وهى كما يلي:-

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 41500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 38000 جنيه للطن.

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الخميس المقبل.. خبراء يتوقعون إبقاء "المركزي" على سعر الفائدة

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم الجمعة بعد آخر ارتفاع

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 41000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 38500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 39000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 39000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 39500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 38000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 39500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 39200 جنيه للطن.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

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منع تصدير البصل وضبط أسعار السلع.. حصاد "الزراعة" فى أسبوع (إنفوجراف)

 

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1930 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1890 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1900 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1920 جنيها للطن.
سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخلوط نحو 1210 جنيهات للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المقاومة نحو 2130 جنيها للطن.

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أسعار مواد البناء مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت طن الحديد والأسمنت طن الحديد الحديد والأسمنت الاسمنت سعر الأسمنت المسلح

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