أسعار الفراخ| بورصة الدواجن فى مصر اليوم السبت 16-12-2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 16-12-2023 محور اهتمام الملايين من ربات البيوت، حيث تعد اللحوم البيضاء ومشتملاتها من الوجبات الرئيسية على السفرة المصرية في الثلاث وجبات للعديد من الأسر بمختلف الفئات المجتمعية بالمحافظات المختلفة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 16-12-2023

يعرض "الدستور" للقراء نشرة تحتوي على أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 16-12-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها على مدار الـ24 ساعة، وتخدم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وهي كما يلي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 62 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 67 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 77 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 83 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات الأبيض في المزارع للتجار نحو 60 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 65 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

أسعار أجزاء الفراخ في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل كيلو البانية في محلات بيع الطيور نحو 170 جنيهًا.

سجل كيلو الصدور بالعظم في محلات بيع الطيور نحو 100 جنيه.

سجل كيلو الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور نحو 130 جنيهًا.

سجل كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور نحو 90 جنيهًا.

سجل كيلو الشيش طاووق في محلات بيع الطيور نحو 100 جنيه.

سجل كيلو الهياكل في محلات بيع الطيور نحو 35 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور نحو 60 جنيهًا.

سجل كيلو الدبابيس في محلات بيع الطيور نحو 66 جنيهًا.



أسعار البيض في الأسواق المصرية

سجلت كرتونة البيض الأحمر في البورصة العمومية للدواجن نحو 121 جنيهًا، فيما تصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بسعر 127 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في البورصة العمومية للدواجن نحو 120 جنيهًا، فيما تصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بسعر 126 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض البلدي في البورصة العمومية للدواجن نحو 139 جنيهًا، فيما تصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بسعر 140 جنيهًا.