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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 15-12-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرت سعر طن الحديد عند الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية ديسمبر الجاري عندما لجأت شركات الحديد إلى رفع سعر طن الحديد، كما استقر سعر الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 15-12-2023.

سعر طن الحديد اليوم 

سعر طن الحديد عز 41500 جنيه

سعر طن الحديد بشاى 41000 جنيه

سعر طن الحديد العتال 39500 جنيه

حديد المصريين 39500 جنيه

حديد الجيوشي 38200 جنيه

حديد سرحان 38000 جنيه

حديد مصر ستيل 39000 جنيه

سعر طن حديد المعادى 38500 جنيه

حديد الكومى 38000 جنيه

حديد المراكبى 39500 جنيه

حديد بيانكو 38000 جنيه

حديد عطية 39200 جنيه

حديد العشري 39000 جنيه

الزيت والسكر.. أسعار السلع التموينية اليوم الخميس 14 ديسمبر 202‪3

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سعر الأسمنت اليوم 

أسمنت السويدي 2100 جنيه

أسمنت العسكري 1910 جنيهات

أسمنت النصر 1890 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1830 جنيها

أسمنت حلوان 1920 جنيها

أسمنت المنيا 2120 جنيها

أسمنت المصريين 2210 جنيهات

أسمنت العامرية عادة 2250 جنيها

أسمنت البرج 2210 جنيهات

أسمنت الماكس 2260 جنيها

أسمنت النهضة 2220 جنيها

أسمنت أسوان 2180 جنيها

أسمنت السد العالي 2170 جنيها

أسمنت قنا 2270 جنيها

أسمنت المعلم 1880 جنيها

اسمنت السهم 1870 جنيها

أسمنت الفهد 1860 جنيها

أسمنت وادي النيل 1900 جنيه

العسكري بني سويف 1880 جنيها

أسمنت المسلح 1930 جنيها

جنوب الوادي 1890 جنيها

أسمنت المخصوص 1920 جنيها

أسمنت السويس 1920 جنيها

أسمنت المهندس 2250 جنيها

أسمنت تايتان 2080 جنيها

أسمنت المصري 2080 جنيها

أسمنت الممتاز 2100 جنيه

أسمنت التعمير 2200 جنيه

أسمنت الصعيد 2250 جنيها

أسمنت أسيوط 2250 جنيها

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