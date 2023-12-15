أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 15-12-2023
استقرت سعر طن الحديد عند الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية ديسمبر الجاري عندما لجأت شركات الحديد إلى رفع سعر طن الحديد، كما استقر سعر الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 15-12-2023.
سعر طن الحديد اليوم
سعر طن الحديد عز 41500 جنيه
سعر طن الحديد بشاى 41000 جنيه
سعر طن الحديد العتال 39500 جنيه
حديد المصريين 39500 جنيه
حديد الجيوشي 38200 جنيه
حديد سرحان 38000 جنيه
حديد مصر ستيل 39000 جنيه
سعر طن حديد المعادى 38500 جنيه
حديد الكومى 38000 جنيه
حديد المراكبى 39500 جنيه
حديد بيانكو 38000 جنيه
حديد عطية 39200 جنيه
حديد العشري 39000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
أسمنت السويدي 2100 جنيه
أسمنت العسكري 1910 جنيهات
أسمنت النصر 1890 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1830 جنيها
أسمنت حلوان 1920 جنيها
أسمنت المنيا 2120 جنيها
أسمنت المصريين 2210 جنيهات
أسمنت العامرية عادة 2250 جنيها
أسمنت البرج 2210 جنيهات
أسمنت الماكس 2260 جنيها
أسمنت النهضة 2220 جنيها
أسمنت أسوان 2180 جنيها
أسمنت السد العالي 2170 جنيها
أسمنت قنا 2270 جنيها
أسمنت المعلم 1880 جنيها
اسمنت السهم 1870 جنيها
أسمنت الفهد 1860 جنيها
أسمنت وادي النيل 1900 جنيه
العسكري بني سويف 1880 جنيها
أسمنت المسلح 1930 جنيها
جنوب الوادي 1890 جنيها
أسمنت المخصوص 1920 جنيها
أسمنت السويس 1920 جنيها
أسمنت المهندس 2250 جنيها
أسمنت تايتان 2080 جنيها
أسمنت المصري 2080 جنيها
أسمنت الممتاز 2100 جنيه
أسمنت التعمير 2200 جنيه
أسمنت الصعيد 2250 جنيها
أسمنت أسيوط 2250 جنيها