الزيت والسكر.. أسعار السلع التموينية اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023
يبحث المواطنين يوميًا عن أسعار السلع التموينية الغذائية في الأسواق وفقًا للقائمة التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أسعار السلع التموينية اليوم الخميس
أسعار السلع التموينية اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 سؤال تم تداوله عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقدين بالبطاقات التموينية.
قائمة أسعار سلع التموين
وتطرح وزارة التموين ما يقرب من 30 صنفا مختلف من السلع التموينية الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة:
- سكر 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.
- زيت 800 مللي بسعر 30 جنيها.
- أرز 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.
- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.
- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.
- عدس 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
- فول 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.
- دقيق ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.
- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.
- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.
- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها.
- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.