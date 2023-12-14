يبحث المواطنين يوميًا عن أسعار السلع التموينية الغذائية في الأسواق وفقًا للقائمة التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار السلع التموينية اليوم الخميس

أسعار السلع التموينية اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 سؤال تم تداوله عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقدين بالبطاقات التموينية.

الزيت والسكر.. أسعار السلع الغذائية اليوم الخميس 14 ديسمبر 202‪3

قائمة أسعار سلع التموين

وتطرح وزارة التموين ما يقرب من 30 صنفا مختلف من السلع التموينية الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة:

الزيت والسكر.. أسعار السلع الغذائية اليوم الخميس 14 ديسمبر 202‪3