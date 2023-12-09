السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بأسعار مخفضة 40%.. تواصل تفعيل المرحلة الـ24 من مبادرة كلنا واحد لتوفير مختلف السلع

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) والتي تم مدها ابتداء من 7 ديسمبر الجاري ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتستهدف المبادرة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

1513 منفذا و6 معارض رئيسية لتوفير السلع

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

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استمرارًا لتفعيل "كلنا واحد".. "الداخلية" توجه قافلة إنسانية للأسمرات

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تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجرءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

كلنا واحد وزارة الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي جودة عالية وبأسعار مخفضة كافة السلع الغذائية

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استمرارًا لتفعيل "كلنا واحد".. "الداخلية" توجه قافلة إنسانية للأسمرات

تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

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