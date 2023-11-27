الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

وجرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا –6 معارض رئيسية–37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد السلع الغذائية الشركات التجارية

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