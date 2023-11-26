الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية توزع مساعدات عينية على المرأة المعيلة (صور)

الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – السويس).

 

يأتي ذلك تأكيدًا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين، وفى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنسانى والاجتماعي وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وبمناسبة حملة الـ(16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة) وفي إطار مبادرة (كلنا واحد - معك فى كل مكان).

 

ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات، خاصة المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية توزع مساعدات
الداخلية المرأة المعيله وزارة الداخلية المساعدات العينية السيدات مناهضة العنف ضد المرأة

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